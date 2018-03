BGL BNP Paribas Luxembourg Open: Das Finale wieder sonntags

Tennisfans aufgepasst. 2019 wird es beim renommierten Tennisturnier in Kockelscheuer zu mindestens einer Veränderung kommen. Doch auch ein neuer Termin ist weiterhin im Gespräch.

Joe Geimer Tennisfans aufgepasst. 2019 wird es beim renommierten Tennisturnier in Kockelscheuer zu mindestens einer Veränderung kommen. Doch auch ein neuer Termin ist weiterhin im Gespräch.

Am Rande der in Key Biscayne ausgetragegen Miami Open (Masters 1000) konnte Steve Simon, der Präsident der Vereinigung der Profi-Tennisspielerinnen WTA, den Verantwortlichen der BGL BNP Paribas Luxembourg Open zwei interessante Neuigkeiten mitteilen, die beide erst das Jahr 2019 betreffen und demnach nichts mit dem vom 3. bis 20. Oktober 2018 stattfindenden Turnier zu tun haben.

Eines steht fest: Von 2019 an wird das Endspiel, im dem die Turniersiegerin ermittelt wird, wieder am Sonntag und nicht wie im vergangenen Jahr am Samstag stattfinden.

Außerdem könnte das Frauenturnier in Kockelscheuer einen neuen Termin im internationalen Kalender bekommen. Wie Simon erklärte, wird das Turnier nämlich entweder zum gleichen Zeitpunkt wie auch in diesem Jahr ausgetragen (also Mitte Oktober) oder aber bereits im September. Weitere Details werden zu einem späteren Zeitpunkt geklärt.