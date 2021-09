Jelena Ostapenko und Clara Tauson bestreiten am Sonntag das Endspiel des WTA-Turniers in Kockelscheuer.

BGL BNP Paribas Luxembourg Open

Das Finale steht fest

David THINNES Jelena Ostapenko und Clara Tauson bestreiten am Sonntag das Endspiel des WTA-Turniers in Kockelscheuer.

Zum 25. Mal wird am Sonntag ein Finale eines WTA-Turniers in Kockelscheuer ausgetragen: Jelana Ostapenko (Weltranglistenposition: 30) und Clara Tauson (DK/70) machen den Titel unter sich aus.

Die Titelverteidigerin aus Lettland hatte vor allem im zweiten Satz Mühe mit Liudmila Samsonova (RUS/48): Die Russin führte bereits mit 5:1 und später auch mit 4:1 im Tie-Break. Doch Ostapenko, French-Open-Siegerin von 2017, schaffte das Comeback (6:1, 7:6) und versucht nun ihren Titel aus dem Jahr 2019 zu wiederholen.

Emotionaler Abschied für Mandy Minella Mandy Minella wird ihre Karriere bald beenden. Nach ihrem letzten Auftritt in Kockelscheuer wurde sie gebührend verabschiedet.

Clara Tauson spielt am Sonntag von 15 Uhr an um ihren zweiten WTA-Titel. Die 18-Jährige gewann diese Saison bereits in Lyon. Am Samstag setzte sich die ehemalige Nummer eins der Juniorenweltrangliste mit 6:4, 2:6 und 6:4 gegen Marketa Vondrousova (CZE/35) durch.

