(dat) - Wegen einer Verletzung am Handgelenk muss Madison Keys (USA/Weltranglistenposition: 14) ihre Teilnahme an den BGL BNP Paribas Luxemburg Open (14. bis 21. Oktober) absagen. Keys stand 2017 im Finale der US Open, wo sie Sloane Stephens (USA) unterlegen war. Sie war im Juni 2017 am Handgelenk operiert worden und hatte beim WTA-Turnier Ende September in Wuhan (CHN) mit Problemen am Handgelenk zu kämpfen.



Die Veranstalter haben mit Angelique Kerber (D/12) einen Ersatz gefunden. Die Deutsche gewann 2016 zwei Grandslamtitel: Australian Open und US Open.Kerber stand 34 Wochen auf Rang eins der Weltrangliste.



Vergangene Woche hatten Lucie Safarova (CZE/Weltranglistenposition: 32), Océane Dodin (F/66) und Roberta Vinci (I/99) abgesagt.



Die Veranstalter teilten am Montag auch noch mit, dass Andrea Petkovic (D/91) eine Wildcard für das Hauptfeld erhalten hat.