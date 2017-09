(dat) - Madison Keys stand vor zwei Wochen im Finale der US Open, wo sie Sloane Stephens (USA) unterlag. Im Oktober wird die 22-Jährige bei den BGL BNP Paribas Luxembourg in Kockelscheuer antreten, wie die Veranstalter am Montag mitteilten. Keys erhält eine Wildcard für das Hauptfeld.

Dies war einer der Namen, die Turnierdirektorin Danielle Maas am vergangenen Dienstag in der Pressekonferenz bekannt gegeben hatte.



Ob die ehemalige Nummer eins der Welt, Victoria Azarenka, in Luxemburg antritt, hängt bekanntlich vom Ausgang ihres Gerichtstermins um den Sorgerechtsstreits für ihren Sohn am 12. Oktober ab.



Die BGL BNP Paribas Luxembourg Open beginnen am 14. Oktober mit der Qualifikation.