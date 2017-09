(dat) - "Victoria Azarenka war unsere erste Wahl", hatte Turnierdirektorin Danielle Maas am 11. Juli bei der zweiten Pressekonferenz der BGL BNP Paribas Luxembourg Open gesagt. Damals stand noch kein Fragezeichen hinter dem Einsatz der zweimaligen Grand-Slam-Siegerin. Aktuell befindet sich die Weißrussin in einem Sorgerechtsstreits um ihren Sohn Leo mit dem Vater des Kindes.

Für den "Notfall" haben die Organisatoren einen Plan B ausgearbeitet.



Aktuell ist die Tschechin Barbora Strycova laut der neuen Weltrangliste als 25. die Nummer eins der Setzliste, gefolgt von Lucie Safarova (CZE/28) und Kiki Bertens (NL/29).



Bei der ersten Pressekonferenz Mitte Mai hatten die Veranstalter bereits Eugenie Bouchard (CAN/87) präsentiert und mit einer Wildcard ausgestattet. Eine Wildcard geht auch noch an Sabine Lisick (D/173). Die Deutsche stand 2009 in Kockelscheuer im Finale.



Showdoppel mit Gilles Muller



Im Rahmenprogramm wird 2017 auch Gilles Muller eine Rolle spielen. Die Nummer 23 der Männer-Weltrangliste wird nämlich am 18. Oktober ein Showdoppel mit Kirsten Flipkens (B) gegen Johanna Larsson (S) und Mike Scheidweiler bestreiten.



Aktuell steht keine Luxemburgerin im Hauptfeld. Eléonora Molinaro erhielt eine Wildcard für die Qualifikation. Sollte die 17-Jährige ausscheiden, wäre zum ersten Mal in 21 Ausgaben keine FLT-Spielerin im Hauptfeld vertreten.

Die BGL BNP Paribas Luxembourg Open beginnen mit der Qualifikation am 14. Oktober. Das Hauptfeld startet am Montag und das Finale findet am Samstag, den 21. Oktober, statt.



Mehr Informationen auf der Internetseite des Turniers: http://www.bglbnpparibas-open.lu/



Die Meldeliste 2017