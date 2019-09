Bei der Journée Nationale Sportive Fit 50 Plus sind die älteren Semester im Großherzogtum aktiv. In zahlreichen Sportarten geht es zur Sache.

Sport 13

Bewegter Tag in Ettelbrück

Bei der Journée Nationale Sportive Fit 50 Plus sind die älteren Semester im Großherzogtum aktiv. In zahlreichen Sportarten geht es zur Sache.

Aerobic, Spinning, Klettern, Pétanque und vieles mehr: Bei der Journée Nationale Sportive Fit 50 Plus wurde am Samstag in Ettelbrück einiges geboten. Nach der offiziellen Eröffnung und dem gemeinsamen Aufwärmen begannen die Kurse um 10 Uhr. Menschen verschiedener Altersklassen mit mehr als 50 Jahren trieben gemeinsam Sport, aßen zusammen und ließen den anstrengenden Tag nach 18 Uhr ausklingen. Hier gibt's die besten Bilder.

13 Foto: Vincent Lescaut

Bildergalerie Bitte scrollen Sie nach unten,

um weitere Bilder zu sehen. Foto: Vincent Lescaut Foto: Vincent Lescaut Foto: Vincent Lescaut Foto: Vincent Lescaut Foto: Vincent Lescaut Foto: Vincent Lescaut Foto: Vincent Lescaut Foto: Vincent Lescaut Foto: Vincent Lescaut Foto: Vincent Lescaut Foto: Vincent Lescaut Foto: Vincent Lescaut Foto: Vincent Lescaut