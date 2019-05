Eine Sperre von drei Jahren sowie eine Geldstrafe in Höhe von 1 500 Euro wurden gegen ein Vereinsmitglied aus Mühlenbach verhängt. Er wollte den Rodanger Torwart bestechen.

Bestechungsversuch erschüttert Luxemburger Fußball

Kevin ZENDER

Ein Bestechungsversuch erschüttert den Luxemburger Fußball. Vor der Partie des 22. Spieltags in der Ehrenpromotion zwischen Mühlenbach und Rodange wurde dem Torwart der Gäste, Joao Machado, Geld angeboten, um einen Sieg der Hausherren sicherzustellen.



„Mir wurden vor dem Aufwärmen gleich drei Mal von einem Mitglied des Gegners Geld angeboten, damit ich absichtlich Gegentore kassiere. Ich habe dieses natürlich nicht angenommen“, erklärt der 20-jährige Schlussmann, der zunächst seinen Torwarttrainer und später die gesamte Mannschaft davon in Kenntnis setzte.



Bei der Person, die Machado Geld geboten hat, handelt es sich um den beim FC Blue Boys Mühlenbach lizenzierten Behljur Dragulovcanin. Er wurde für drei Jahre gesperrt. Zudem muss er eine Strafe von 1.500 Euro zahlen.



Das Spiel endete übrigens mit einem 1:1-Unentschieden. Machado zeigte eine gute Leistung. „Ich habe während des Spiels nicht mehr an diese Szenen gedacht, da ich mir ja nichts vorzuwerfen hatte“, so Machado, der in der kommenden Saison in der BGL Ligue für Mondorf spielen wird. Rodange führt derzeit die Tabelle der Ehrenpromotion mit 52 Punkten an, während Mühlenbach mit zwei Zählern weniger auf Platz zwei folgt.



Untersuchung anberaumt



Eine Untersuchung wurde wegen der Vorkommnisse beim Spiel Bettemburg – Kayl-Tetingen vom vergangenen Sonntag anberaumt. Dieses Duell des zweiten Bezirks der 1. Division war bei einer 2:0-Führung für die Gäste abgebrochen worden, nachdem es kurz vor der Halbzeitpause zu einer Massenschlägerei gekommen war. Die Spieler Maxime Gattullo (Bettemburg) und Christophe Rodrigues (Kayl-Tetingen) wurden mit sofortiger Wirkung gesperrt.

Forfaitniederlage für Norden 02



Eine Forfaitniederlage wird unseren Informationen zufolge demnächst gegen Norden 02 verhängt. Der Verein aus dem ersten Bezirk der 1. Division hatte am vergangenen Sonntag beim 2:2 in Bastendorf eigentlich einen Punkt geholt, wird jedoch mit einer 0:3-Niederlage bestraft. Aufgrund eines Platzverweises im Viertelfinalspiel der Coupe FLF gegen Berburg war Trainer Andrea Fiorani automatisch für die nächste offizielle Begegnung gesperrt worden. Gegen Bastendorf wurde er jedoch auf dem Spielberichtsbogen aufgeführt.