(dat) - Mit dem 21. Rang erreicht Gilles Muller seine beste Weltranglistenposition. Der Luxemburger verbessert sich nach der Halbfinal-Niederlage von Atlanta (USA) gegen John Isner (USA) um eine Position.

Isner war am Samstag der klar bessere Spieler, wie Muller beschreibt: "Ich hatte keinen schlechten Tag erwischt. Ich habe nicht schlecht gespielt. Mein Aufschlag funktionierte sicherlich nicht so wie gewünscht. Und er spielte sehr gut".



Der US-Amerikaner gewann das Endspiel am Sonntag gegen seinen Landsmann Ryan Harrison zwei Mal im Tiebreak - sein insgesamt vierter Titel in Atlanta. Isner verbessert sich im Ranking von 20 auf 18.

Muller spielt diese Woche in Washington (USA), wo er an elf gesetzt ist und in Runde eins ein Freilos hat.