Beste Saison: Rennfahrer Pereira hat viel gelernt

Trotz des verpassten Titels blickt Autosportler Dylan Pereira positiv auf seine bislang beste Saison zurück.

300 Meter reichten, um beim Finale des Porsche-Carrera-Cups Deutschland eine Entscheidung herbeizuführen: Dylan Pereira startete vor zehn Tagen in Oschersleben (D) von der Pole-Position und musste sich sofort von Larry ten Voorde (NL) überholen lassen. Damit stand fest, dass der Luxemburger auch in diesem Wettbewerb nur den zweiten Platz in der Gesamtwertung belegt – so wie auch im Porsche-Supercup.

Dennoch zieht der 23-Jährige eine positive Bilanz ...