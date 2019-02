Bob Bertemes hat seine Kugel vor wenigen Tagen 20,85 Meter weit geworfen. Nun hat der Luxemburger seinen eigenen Rekord erneut verbessert.

Bertemes übertrifft 21-Meter-Marke

(pg) - Nachdem Bob Bertemes am 3. Februar in Rochlitz (D) seinen Luxemburger Rekord im Kugelstoßen auf 20,85 m gesteigert hat, verbesserte der CAB-Athlet diese Bestmarke am Mittwoch beim Kugelstoßmeeting in Potsdam ein weiteres Mal. Unter dem Motto „K.-o. durch die Kugel“ wurde der Wettbewerb recht unorthodox, aber dafür sehr spektakulär als Ausscheidung Mann gegen Mann ausgetragen. Dabei wurden 21,03 Meter für Bertemes gemessen.



Der Hallenrekord von Bertemes ist nun um drei Zentimeter besser als der Freiluftrekord des 25-Jährigen. Bei den Europameisterschaften Anfang August in Berlin hatte Bertemes die 7,260 Kilogramm schwere Kugel genau 21,00 Meter gestoßen und war damit Sechster geworden.