Bertemes stößt Landesrekord

Joe GEIMER Paukenschlag von Bob Bertemes: Luxemburgs derzeit bester Leichtathlet hat seinen Rekord im Kugelstoßen erneut verbessert. Besser noch: Er hat das Ticket für die Olympischen Spiele in Tokio gelöst.

So kann es weitergehen: Bob Bertemes befindet sich zu einem sehr frühen Zeitpunkt in der Saison bereits in einer bestechenden Form. Nachdem er am vergangenen Wochenende bei den Interclubmeisterschaften den Luxemburger Uraltrekord im Diskuswurf verbesserte und das Kugelstoßen mit guten 20,76 m dominierte, hat er nun eine neue nationale Bestmarke in seiner Paradedisziplin aufgestellt.



Im bosnischen Zenica landete die 7,260 kg schwere Kugel von Bertemes bei überragenden 21,29 m! Somit verbesserte er nicht nur seinen eigenen Rekord um ganze 29 cm, sondern der Athlet des CA Beles qualifizierte sich auch frühzeitig für die Olympischen Spiele im kommenden Jahr in Tokio.



Um bei den Sommerspielen dabei zu sein, war zwischen dem 1. Mai 2019 und dem 29. Juni 2020 eine Weite von 21,10 m gefordert. Diese Qualifikationsnorm schaffte Bertemes nun also bereits frühzeitig ohne Probleme.

Den Wettbewerb in Zenica gewann Bertemes am Mittwoch vor Filip Mihaljevic (CRO/21,03) und Mesud Pezer (BIH/20,89).

Jetzt kann sich der 26-Jährige ganz auf die Weltmeisterschaft in diesem Jahr konzentrieren, die vom 28. September bis 8. Oktober in Katar stattfindet.