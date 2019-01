Bei den Hallenmeisterschaften der Leichtathleten hat Kugelstoßer Bob Bertemes nicht nur den Titel geholt, sondern auch eine neue Bestmarke aufgestellt.

Bertemes stößt Landesrekord

(pg/jan) - Bob Bertemes ist in Topform. Das stellte der Luxemburger Kugelstoßer am Freitagabend bei den Hallenmeisterschaften in der Coque einmal mehr unter Beweis. Mit 20,67 m verbesserte der 24-Jährige seinen eigenen Landesrekord in der Halle von vor zwei Jahren um vier Zentimeter.

Dafür brauchte Bertemes sogar nur einen Versuch: Nachdem die Kugel im ersten Durchgang bei der neuen Bestweite landete, blieben die fünf folgenden Stöße ungültig. Für den Landesmeistertitel reichte die Weite natürlich auch.