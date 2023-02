Kugelstoßer Bob Bertemes darf sich freuen. Er hat am Donnerstag den nationalen Indoor-Rekord verbessert.

Leichtathletik

Bertemes stellt neuen Rekord auf

Joe GEIMER Kugelstoßer Bob Bertemes darf sich freuen. Er hat am Donnerstag den nationalen Indoor-Rekord verbessert.

Drei Meetings, drei Siege. So lautet die Bilanz von Bob Bertemes in der laufenden Hallensaison. Wichtiger noch: Die Leistungen des Kugelstoßers passen. Nach 20,78 m beim CMCM-Meeting in der Coque folgten 20,58 m in Nordhausen (D). Am Donnerstagabend steigerte er sich in Norwegen und stellte ganz nebenbei einen neuen nationalen Indoor-Rekord auf.

Bob Bertemes will nicht auf den letzten Versuch warten Der Kugelstoßer weiß, wie es sich anfühlt, beim CMCM-Meeting zu gewinnen. In der Coque wartet am Sonntag allerdings starke Konkurrenz.

Beim Meeting in Ulsteinvik landete sein erster Versuch bei 21,06 m. Er verbesserte somit seine eigene Bestmarke aus dem Jahr 2019 um drei Zentimeter und gewann die Veranstaltung vor dem Norweger Marcus Thomsen (20,88 m).

Die Bestmarke des 29-jährigen CAB-Athleten im Freien beträgt 22,22 m. Diesen Rekord stellte er im August 2019 auf.

Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.