Weltklasse-Kugelstoßer Bob Bertemes gewinnt beim Pfingstsportfest in Deutschland mit einer Topleistung. Die Konkurrenz hat keine Chance.

Bertemes mit Spitzenweite in Rehlingen

Jan MORAWSKI Weltklasse-Kugelstoßer Bob Bertemes gewinnt beim Pfingstsportfest in Deutschland mit einer Topleistung. Die Konkurrenz hat keine Chance.

Nach mäßigen Ergebnissen in den vergangenen Monaten kommt Kugelstoßer Bob Bertemes langsam aber sicher in Olympia-Form. Der 27-Jährige gewann am Sonntag beim Pfingstsportfest in Rehlingen (D) mit einer Weite von 21,71 m. Andrei Toader aus Rumänien landete mit 20,51 m auf Rang zwei.

Dabei nähert sich Bertemes immer mehr seiner persönlichen Bestleistung von 22,22 m an. Bei den Olympischen Sommerspielen in Tokio, die vom 23. Juli bis 8. August stattfinden, kann er diese starke Form sicherlich gut gebrauchen.

Kraftpaket auf schnellen Füßen Bob Bertemes ist ein ganz heißer Kandidat für die Olympischen Spiele 2020 in Tokio. Seit einem Jahr trainiert der Kugelstoßer in Mannheim - und quält sich für den ganz großen Wurf.

Auch Charel Grethen war in Rehlingen am Start. Als Zweitplatzierter über 1.500 m (3'37''03) konnte der 28-Jährige seinen gerade erst aufgestellen Landesrekord (3'36''75) aber nicht erneut verbessern. Speerwerferin Noémie Pleimling landete mit 51,49 m auf Rang sieben.

Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.