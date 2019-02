Bob Bertemes befindet sich in Topform. Am Sonntag hat er einen neuen Landesrekord im Kugelstoßen aufgestellt.

Bertemes mit neuem Landesrekord im Kugelstoßen

(pg) - Beim Kugelstoßmeeting in Rochlitz unweit Leipzig hat Bob Bertemes (CAB) am Sonntag bereits zum zweiten Mal in dieser Saison seinen nationalen Rekord verbessert.



Nachdem der Hüne bei den Luxemburger Meisterschaften am 25. Januar 20,67 m erreicht hatte, steigerte er sich erneut um 18 Zentimeter. Die neue absolute Marke unter dem Hallendach liegt demnach nun bei 20,85 m.