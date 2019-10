Bei der Leichtathletik-WM geht am Donnerstag der einzige Luxemburger Teilnehmer an den Start. Bob Bertemes muss in der Qualifikation des Kugelstoßens ran.

Bertemes ist gefordert

Bei der Leichtathletik-WM geht am Donnerstag der einzige Luxemburger Teilnehmer an den Start. Bob Bertemes muss in der Qualifikation des Kugelstoßens ran.

(pg/jg) - Luxemburgs Sportfans werden die Leichtathletik-WM in Doha (QAT) am Donnerstag besonders intensiv verfolgen. Mit Bob Bertemes ist der einzige einheimische Sportler in Katar im Einsatz. Der Kugelstoßer hat ein Ziel fest im Visier: Der 26-Jährige möchte den Sprung ins Finale schaffen, welches am Samstagabend von 19.05 Uhr an über die Bühne geht.

Wie bei internationalen Meisterschaften üblich, fällt im Kugelstoßen die Entscheidung, wer neuer Titelträger wird, in zwei Akten. Heute Abend steigt die Qualifikation. Innerhalb von zwei Gruppen konkurrieren die 36 eingeschriebenen Kugelstoßer um einen Platz im erlesenen Kreis der zwölf Besten, die beim Finale starten.

Rang acht in der Weltjahresbestenliste

In der Qualifikation wird in zwei Gruppen gestoßen, Bob Bertemes ist in der Gruppe B von 19.40 Uhr (Luxemburger Zeit) an am Start. Jeder Konkurrent hat drei Versuche um die Qualifikationsweite von 20,90 m zu schaffen.

In der aktuellen Weltjahresbestenliste und auch im Ranking der WM-Teilnehmer belegt Bertemes mit seinem Luxemburger Rekord von 22,22 m Platz acht, sodass realistische Chancen bestehen, dass der Athlet des CA Beles das Finale erreicht.

Vor ihm liegen in der Rangliste Ryan Crouser (USA/22,74 m), Darlan Romani (BRA/22,61 m), Tomas Walsh (NZL/22,44 m), Darrell Hill (USA/22,35 m), Michal Haratyk (PL/22,32 m), Joe Kovacs (USA/22,31 m) und Konrad Bukowiecki (PL/22,25 m).

Bob Bertemes ist das Luxemburger Aushängeschild in der Leichtathletik. Foto: Fernand Konnen