Mit einer Weite von 19,70 m hat sich Bob Bertemes für das Kugelstoßfinale der EM in Berlin qualifiziert.

Bertemes im Finale

Es war lange spannend, doch schließlich hat es doch gereicht: Kugelstoßer Bob Bertemes steht bei der EM in Berlin im Finale. Am Montagabend hat der FLA-Athlet sich mit 19,70 m als Zwölfter unter 28 Athleten für die Endrunde am Dienstagabend (20.33 Uhr) qualifiziert. Insgesamt zwölf Athleten stehen im Finale.



Bertemes, dessen Luxemburger Rekord bei 20,66 m liegt, hatte diese Weite mit dem ersten Wurf erreicht. Mit dem zweiten Wurf kam der Luxemburger auf 19,64 m. Der Dritte war ungültig.