Bertemes gelingt ein Traumstoß

Joe GEIMER Bob Bertemes ist bei den nationalen Indoor-Meisterschaften ein echter Paukenschlag gelungen.

Luxemburgs beste Leichtathleten stellten ihr Können am Sonntag in der Coque bei den Indoor-Landesmeisterschaften unter Beweis. Zwei neue nationale Bestmarken wurden aufgestellt: Die Kugelstoßer sorgten für die Höhepunkte.

Zunächst schleuderte Stéphanie Krumlovsky die Kugel gleich im ersten Versuch auf 15,01 m. Mit dieser Weite gewann die CAB-Athletin nicht nur den Wettkampf, sondern verbesserte ihren eigenen Rekord, den sie im Februar 2022 aufstellte, um sieben Zentimeter.

Bob Bertemes wollte ihr in nichts nachstehen. Luxemburgs Koloss gelang im letzten Versuch ein Traumstoß. Die Kugel segelte weit und landete bei 21,93 m! Der 29-Jährige pulverisierte seinen eigenen Rekord regelrecht. Vor weniger als drei Wochen hatte er ihn von 21,06 m auf 21,09 m verbessert, nun steigerte er sich um fantastische 84 Zentimeter! Bertemes katapultierte sich somit zudem an die Spitze der europäischen Saison-Bestenliste (Stand 14. Februar). Die Hallen-Europameisterschaften in zwei Wochen in Istanbul können kommen. Die Form passt.



