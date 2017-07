(dpa) - Handball-Legende Bernhard Kempa ist im Alter von 96 Jahren gestorben. Der frühere Weltmeister und Erfinder des weltberühmten Kempa-Tricks starb nach wochenlanger Krankheit.



Der Kempa-Trick ist ein Angriffsspielzug im Handball. Dabei spielt ein Akteur den Ball hoch in den Sechs-Meter-Raum zwischen der gegnerischen Abwehr und dem Tor. Ein Spieler seiner Mannschaft springt in den freien Raum, fängt den Ball in der Luft und wirft aufs Tor. Im Idealfall wird der Versuch mit einem Treffer gekrönt.



„Wir trauern um einen der größten Sportler, die Deutschland hervorgebracht hat. Was der deutsche Handball dem Spieler und Trainer Bernhard Kempa verdankt, ist kaum in Worte zu fassen“, sagte der Präsident des Deutschen Handballbundes (DHB), Andreas Michelmann. „Bernhard Kempa hat Handballgeschichte geschrieben und bleibt mit dem nach ihm benannten Kempa-Trick Teil der DNA unseres Sports.“

Kempa galt in den 50er Jahren als bester Handballer der Welt und holte als Spieler und Trainer zahlreiche Titel. Neben etlichen Erfolgen mit Frisch Auf Göppingen gewann er auch zwei WM-Titel im Feldhandball mit der Nationalmannschaft.



Was für eine traurige Nachricht: Bernhard Kempa ist tot. Monsieur Handball starb im Alter von 96 Jahren. https://t.co/5l3EBN9XZu pic.twitter.com/7ar1N9IBdc — DHB_Nationalteams (@DHB_Teams) 21. Juli 2017