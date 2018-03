Am Sonntag gelandet und bereits fleißig trainiert. Nach einer Einheit in Hesperingen erkundete Österreichs Fußball-Nationalmannschaft am Montag auch das Stade Josy Barthel, in dem es am Dienstagabend gegen die FLF-Auswahl geht.

Bereit für Luxemburg

Bob Hemmen Österreichs Fußballer treffen am Dienstagabend im Stade Josy Barthel auf die FLF-Auswahl. Vor dem Testspiel haben sich Arnautovic und Co. in Luxemburg vorbereitet. Trainer Franco Foda und seine Schützlinge gehen mit viel Respekt ins Duell.

Nur zwei Tage nach dem Heimsieg im Testspiel gegen Slowenien (3:0) machte sich Österreichs Fußball-Nationalmannschaft am Sonntag auf den Weg nach Luxemburg. Am Dienstag trifft das Team von Nationaltrainer Franco Foda im Stade Josy Barthel (20.30 Uhr) auf die FLF-Auswahl.

Selbst wenn die Luxemburger der klare Außenseiter sind, nehmen Baumgartlinger und Co. die bevorstehende Aufgabe ernst.

Dementsprechend engagiert gingen die Österreicher am Montagabend bei ihrer Trainingseinheit zu Werke. Nachdem am Vortag noch in Hesperingen trainiert wurde, durften die Gäste nun ins hauptstädtische Stadion.

Doch bevor Foda und seine Schützlinge aufs Feld gingen, nahmen sich der Trainer und Kapitän Baumgartlinger noch Zeit für die Pressevertreter.

Julian Baumgartlinger und Franco Foda (r.) standen den Journalisten Rede und Antwort. Foto: Serge Daleiden

"Auf diesem Niveau ist jedes Spiel schwer. Luxemburg ist sehr flexibel, das hat man auch zuletzt gesehen, als sie gegen Malta mit einer Dreierkette gespielt haben. Es stehen viele ballsichere Spiller im gegnerischen Kader. Ich denke, dass es durchaus Parallelen zu Slowenien gibt", erklärte der Profi des deutschen Bundesligisten Bayer Leverkusen. Auch Coach Foda hat angedeutet, dass es für Österreich keine einfache Aufgabe wird: "Luxemburg hat zuletzt zu Hause nicht mehr verloren. Wir werden gegen einen taktisch gut organisierten Gegner Lösungen finden müssen. Für uns ist dieses Spiel genauso wichtig wie die kommenden Partien."

Und nachdem das Duo fleißig die Fragen der knapp 20 anwesenden Journalisten beantwortet hatte, ging es endlich aufs Feld. Dort wurde sich standesmäßig zuerst ohne Ball aufgewärmt, bevor das richtige Training begann. Dann jedoch ohne die Pressevertreter, schließlich soll die FLF-Auswahl nicht schon vor Spielbeginn erfahren, für welche Taktik sich die Österreicher entschieden haben.