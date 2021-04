Am sechsten Spieltag der Titelgruppe feiert Berchem einen souveränen Erfolg und ist nun Tabellenzweiter.

Berchems Handballer lassen Käerjeng keine Chance

Kevin ZENDER

Am sechsten Spieltag der Titelgruppe in der Axa League der Handballmänner hat Berchem Käerjeng in heimischer Halle keine Chance gelassen und sich einen deutlichen 37:24-Erfolg gesichert. In der Tabelle zogen die Berchemer am Tagesgegner vorbei und sind nun Tabellenzweiter.

Handballspiel zwischen Düdelingen und Red Boys abgesagt Drei Corona-Fälle im Männerteam der Differdinger sorgen dafür, dass die Partie der Titelgruppe abgesagt werden muss.

Die Partie zwischen Düdelingen und den Red Boys war abgesagt worden, nachdem drei Corona-Fälle im Differdinger Team festgestellt worden waren.





