Die Supercups im Handball gehen an den HB Düdelingen bei den Frauen und an den HC Berchem bei den Herren.

Berchem und HBD holen Supercup

(LuS). Beim ersten Saison-Höhepunkt drehten die von Henri Mauruschatt gecoachten HBD-Damen den Spiess um und gewannen gegen ihren Dauer-Wiedersacher aus Käerjeng mit 24:22. Zur Halbzeit hatte es 12:10 für den HBD gestanden.

Bei den Herren hatte Berchem in einer dramatischen Schlussphase mit 36:35 die Nase knapp vor Meister Käerjeng vorn. In einer tempogeladenen und intensiven Begegnung bekam Berchem die zweite Luft und drehte den 15:17-Pausenrückstand noch in das torreiche 36:35 um und setzte die Schluss-Pointe.



Berchem holt sich damit erstmals den Supercup, nachdem es im Vorjahr am HB Esch scheiterte. Le Biel mit neun Treffern beim Sieger und Temelkov sowie Trivic bei Käerjeng (je acht) trafen am häufigsten.