Berchem trifft im Finale auf Petingen

Petingen hat im Halbfinale des Handballpokals der Männer für die Überraschung gesorgt und HB Düdelingen ausgeschaltet. Im Endspiel bekommen sie es am Samstag in der Coque mit Berchem zu tun, die HB Käerjeng besiegt haben.

Berchem gegen Petingen heißt es am Samstag im Finale des Handballpokals bei den Männern. Für die große Überraschung hat Petingen gesorgt. Keiner hatte dem HB Petingen etwas zugetraut. Doch der HB Düdelingen schaffte es nicht, seiner Favoritenrolle in der Coque gerecht zu werden.

Bereits nach 30' lag Petingen überraschend mit 13:12 in Führung. Der HBD gelang es in den zweiten 30' nicht, einen großen Abstand zwischen sich und dem Gegner herzustellen. Petingen nutzte dies und qualifiziert sich mit 25:23 für das Pokalendspiel. Beste Torschützen waren David Gyafras mit neun Treffern bei Petingen und Tommy Wirtz mit acht Toren beim HBD.



Im zweiten Halbfinale lag Berchem das ganze Spiel über bis auf ein einziges Mal in der zweiten Halbzeit - beim 20:19 in der 42.' - immer vorne. Berchem führte auch in der Pause mit drei Toren (17:14). Diese Führung stand auch nach 60' auf der Anzeigetafel: 30:27. Beim Sieger war Lé Biel mit sieben Treffern der beste Schütze. Die neun Tore von Zoran Radojevic nutzten dem HB Käerjeng nichts.