Zum Auftakt der Titelgruppe haben sich der HB Düdelingen und Berchem etwas abgesetzt. Der HBD erfüllte seine Pflichtaufgabe gegen Petingen mit 38:28 erwartungsgemäß und Berchem setzte sich mit 26:22 gegen den HB Esch durch.

Berchem setzt Ausrufezeichen

Da die Red Boys unerwartet deutlich mit 32:37 gegen Käerjeng unterlagen haben die Differdinger den Kontakt zur Spitze bereits etwas verloren.

(ms) - In Crauthem geht der Sieg von Berchem absolut in Ordnung. Auch wenn der HB Esch nach einem starken Beginn (4:1 nach acht Minuten) zu alter Stärke zu finden schien, so fanden die Gastgeber mit zunehmender Spieldauer immer besser in die Partie.



Vor allem nach der Pause gab Berchem klar den Ton an. In der Abwehr stand man ganz sicher und im Angriff fand das Team von Trainer André Gulbicki immer wieder die Lücke.



Den Escher fehlte am Ende die Tempohärte und musste so gleich zum Play-Off-Auftakt einen Rückschlag hinnehmen.

In Differdingen hatten die Red Boys von Beginn große Mühe mit Käerjeng und fanden nur selten zu ihrem Spiel. Vor allem in der Abwehr herrschten große Lücken. Eine vorübergehende Führung gab man schnell wieder aus der Hand und so konnte sich ein frei aufspielender HB Käerjeng in der Schlussphase die zwei Siegpunkte sichern.

Der HBD ließ gegen Petingen nichts anbrennen und so setzte sich logisch mit 38:28 durch.