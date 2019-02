Der HC Berchem ist im Achtelfinale des Challenge-Cups gegen Dicken aus Finnland ausgeschieden.

Berchem scheidet aus

(ms) - Der HC Berchem ist im Achtelfinale des Challenge-Cups gegen Dicken aus Finnland ausgeschieden. 24 Stunden nach der 24:28-Niederlage unterlag der Pokalsieger auch im Rückspiel mit 26:28.

Alles gegeben, aber dennoch am Ende chancenlos. Berchem versuchte im Rückspiel an die zweite Hälfte der ersten Partie anzuknüpfen, schaffte es aber nicht konstant seine Leistung abzurufen. Immer wieder wenn es den Anschein hatte, Berchem könnte die Begegnung zu seinen Gunsten drehen, folgte wieder ein Leerlauf. Da sich dies leider zu oft wiederholte und die Gäste aus Finnland kaum Geschenke verteilten, hatte Berchem am Ende keine Chance auf ein Weiterkommen.

So verabschiedet sich Berchem trotz einer, zumindest phasenweise, guten Vorstellung als letzter einheimischer Vertreter im Achtelfinale des Challenge-Cups mit zwei Niederlagen gegen Dicken aus dem Europapokal.