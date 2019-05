Doublésieger HB Esch musste sich am Samstag gegen Berchem geschlagen geben, während Diekirch ein Unentschieden gelang.

Berchem ringt den Meister nieder

(LuS) - In einem leidenschaftlich geführten Handballspiel rang Berchem bei seinem letzten Heimspiel den frischgebackenen Meister Esch mit 31:29 nieder und darf weiter auf das internationale Geschäft hoffen.

Noch zur Halbzeit hatten die Roeserbanner gegen ein in Bestbesetzung angetretenes Esch mit 16:18 in Rückstand gelegen. Dank einer Leistungsexplosion in der zweiten Halbzeit egalisierte Berchem zunächst den Rückstand und zog erstmals seit der vierten Minute mit 23:22 in Front (42.'). Mit Kampf, Leidenschaft und einem überragenden Torwart Liszkai warfen die Roeserbanner alles in die Waagschale und zogen in der 56.' durch den herausragenden Goemaere auf 29:27 davon. Als Liszkai auch noch einen Siebenmeter von Barkow parierte und Goemaere davon profitierte, führte Qerimi eine Minute vor Schluss die Entscheidung herbei.

Berchem ist dadurch wieder bis auf einen Punkt an Käerjeng herangerückt und darf weiter hoffen. Dazu benötigt das Team nächste Woche in Düdelingen und in Diekrich zum Saisonausklang zwei weitere Erfolge.

Im zweiten Spiel gab es eine faustdicke Überraschung. Diekirch und der HB Düdelingen trennten sich 25:25. Das bedeutet den ersten Punkt in der Titelgruppe für den Aufsteiger. Zur Halbzeit lag Diekirch noch mit 15:14 vorn, nach 38 Minuten stand es18:18. Die besten Werfer waren Diekirchs Pires (5) sowie HBD-Nationalspieler Wirtz (8).