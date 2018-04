Berchem mit Mühe und Not zum Titel

HC Berchem heißt der neue Pokalsieger. In einem dramatischen Finale setzte sich Berchem erst nach Verlängerung mit 41:38 gegen Petingen durch.

(ms) - HC Berchem heißt der neue Pokalsieger. In einem dramatischen Finale setzte sich Berchem erst nach Verlängerung mit 41:38 gegen Petingen durch.

Die Logik wurde bewahrt und der große Favorit aus dem Roeserbann hat sich im Endspiel der Loterie Nationale Coupe de Luxembourg gegen Außenseiter Petingen mit 41:38 durchgesetzt.



Allerdings musste Berchem seine allerletzten Reserven abrufen, um den Überraschungsgast in diesem Finale nach 70 dramatischen und umkämpften Minuten in die Knie zu zwingen. Berchem bekam von der ersten Minute an nichts geschenkt und traf auf einen Gegner, der mit jeder gespielten Minute an den Finalcoup glaubte.

Petingen zeigte eine extrem starke Vorstellung und so entwickelte sich vom Spannungsfaktor her eines der besten Endspiele der vergangenen Jahre. Es war nicht immer spielerisch hochkarätig, doch der Einsatz und die Lust des Außenseiters war exemplarisch und so kann man im Süden des Landes mehr als nur stolz auf Leistung sein.

David Gyafras und Horak sorgten bei Berchem für zahlreiche Sorgenfalten und nicht viel hätte gefehlt und der Pokal wäre nach Petingen gegangen.In der 48.‘ ging Petingen nämlich mit 28:26 Führung und besaß sogar die Chance auf drei Treffer davonzuziehen.



Davon hätte sich Berchem wohl nicht mehr erholt und so setzte sich der Favorit auch aufgrund seiner am Ende etwas besseren Physis in der Verlängerung durch und sicherte sich den zehnten Pokalsieg der Vereinsgeschichte. Aber es war ein hartes Stück Arbeit.