Im Hinspiel der dritten Runde im Challenge Cup setzte sich der HC Berchem am Samstag mit 33:28 gegen Holon Yuvalim HC aus Israel durch. Das Rückspiel um den Einzug ins Achtelfinale findet am Sonntag statt.

Berchem mit einem Fuß im Achtelfinale

(SH) - Der HC Berchem ist auf dem besten Weg, sich für das Achtelfinale im Challenge Cup zu zwingen. Die Spieler von Trainer Adrian Stot setzten sich am Samstagabend in Crauthem im Hinspiel der dritten Runde mit 33:28 gegen Holon Yuvalim HC aus Israel durch.

Die Spieler aus Israel hatten zwar den besseren Start erwischt und sich schnell einen 3:0-Vorsprung herausgespielt. Berchem ließ sich hiervon jedoch nicht beirren. In der Pause lag das Team aus Luxemburg bereits mit 18:13 in Führung.

Auch in der zweiten Halbzeit gingen Dany Scholten, der sechs Tore erzielte, und Co. konzentriert zu Werke. Sie konnten sich einen Vorsprung von bis zu neun Toren herausspielen. Am Ende setzten sie sich mit 33:28 durch.



Das Rückspiel findet an diesem Sonntag um 17.30 Uhr, ebenfalls in der Sporthalle in Crauthem statt.