Berchem in Athen ohne Siegchance

Im Hinspiel des EHF-Challenge-Cups unterliegt Berchem bei AEK Athen 25:32.

(LuS). - Im Viertelfinal-Hinspiel des EHF-Challenge-Cups hatte der HC Berchem in der Sporthalle Maroussi von Athen von Beginn an einen schweren Stand und musste bereits nach 13’ einem Sechs-Tore-Rückstand nachlaufen (2:8). Viele Fehler in der Vorwärtsbewegung, wenig Zugriff in der Deckung und überhastete Abschlüsse ließen die Griechen stets mit fünf Toren im Vorteil.

Zur Pause stand es 17:13 für AEK, die auch zu Beginn der zweiten Halbzeit von den technischen Fehlern der Roeserbanner profitierten und zur 48.’ mit acht Toren führten (26:18). Die gute Phase danach eröffnete Berchem Chancen, das Resultat noch in erträglichem Rahmen zu halten, denn vier Tore in Folge bedeuteten ein zwischenzeitliches 22:26, doch Athen zog ebenso mit vier Toren in Serie auf 31:23 davon. Liszki im Berchemer Tor bewahrte den luxemburgischen Vertreter mit guten Paraden vor einer höheren Niederlage.

Wenn man bedenkt, dass mit Tsatsos und Guillaume zwei Schlüssel-Spieler bei Berchem gefehlt haben, durfte man in der griechischen Hauptstadt auch keine Wunderdinge erwarten. So gestaltete sich die Aufgabe nach dem schlussendlichen 25:32 in Athen für das Rückspiel kommenden Samstag in Crauthem als äußerst schwere Hypothek.