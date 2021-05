Am vorletzten Spieltag der Axa League kassieren Handball Esch und Düdelingen Heimniederlagen. Die Red Boys geben sich keine Blöße.

Berchem gewinnt souverän in Düdelingen

Jan MORAWSKI Am vorletzten Spieltag der Axa League kassieren Handball Esch und Düdelingen Heimniederlagen. Die Red Boys geben sich keine Blöße.

Am vorletzten Spieltag der Handball-Titelgruppe hat Käerjeng den bereits feststehenden Meister Esch besiegt. Beim 31:25 am Samstagabend war Käerjengs Sébastien Edgar mit acht Toren der treffsicherste Spieler auf dem Feld. Auch dessen Teamkollegen Pierre-Yves Ragot und Yacine Rahim (jeweils sieben Tore) waren gut drauf.

Damit bleibt die Mannschaft in der Tabelle vor Pokalsieger Berchem, der parallel mit 32:25 in Düdelingen gewann. Einen noch deutlicheren Sieg holten die Red Boys gegen Mersch (41:30). Der letzte Spieltag der Titelgruppe findet am kommenden Samstag statt.





