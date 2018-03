Der HB Berchem gewinnt ein umkämpftes Spitzenduell gegen seinen Verfolger HB Düdelingen und bleibt somit auf Platz eins der Handballmeisterschaft.

Berchem bleibt Leader

David Thinnes Am vierten Spieltag in der Titelgruppe der Handballmeisterschaft behauptet Berchem mit einem Sieg gegen den HB Düdelingen die Tabellenführung.

Der HB Berchem hat in dieser Saison zum dritten Mal gegen den Konkurrenten um den Meistertitel, HB Düdelingen, gewonnen. Die Roeserbanner setzten sich am Samstagabend mit 30:25 in Crauthem durch.

Berchem war in einer umkämpften, aber fairen Begegnung die bessere Mannschaft. Die Gastgeber blieben trotz des frühen Ausfalls des besten Torschützen Tsato, der sich am Knie verletzte und wohl länger ausfällt, stark. Zur Pause lag Berchem mit drei Punkten in Führung.

Die Gastgeber kamen auch besser aus der Pause, im zweiten Durchgang überzeugte vor allem Pietrasik mit fünf Toren.