Spannung pur am letzten Spieltag in der nationalen Meisterschaft im Handball. Drei Teams kamen vor den finalen 60 Minuten noch im Kampf um den Europapokal in Frage. Berchem verpasste die Qualifikation letztendlich.

Berchem bleibt auf der Strecke

(ms) - Dies aufgrund des schlechteren direkten Vergleiches mit Käerjeng. Da der Treffer von Krier eine Sekunde zu spät fiel, rettete Käerjeng das 31:31-Remis in Esch über die Zeit und darf sich in extremis über die Teilnahme am Europapokal freuen. Dabei ging Käerjeng beim neuen Meister durch ein Wechselbad der Gefühle.



Über weite Strecken der ersten Hälfte in Rückstand, erarbeiteten sich die Gäste in der zweiten Hälfte eine Fünf-Tore-Führung um am Ende wieder richtig zu zittern. Fünf Sekunden vor Schluss leistete sich Käerjeng sogar einen Ballverlust, der fast fatale Folgen hatte. So retteten die Käerjenger zumindest noch den dritten Platz nach einer zum Teil verkorksten Saison.



Auf dem zweiten Platz beenden die Red Boys die Meisterschaft. Die Differdinger hatten gegen Düdelingen keine allzu großen Probleme und setzten sich mit 34:28 durch. Während die Red Boys durch diesen Sieg jubeln durften, reagierte in Berchem die Enttäuschung.



In ein schwachen Partie reichte der 26:16-Erfolg in Diekrich am Ende nicht aus. Zwar schließt das Team aus dem Roeserbann die Saison punktgleich mit Käerjeng ab, der direkte Vergleich mit 3:1-Siegen spricht aber für die Mannschaft aus der Brauereistadt.