Berchem ärgert die Red Boys erneut

Joe TURMES Nach dem Pokalsieg hat Berchem die Red Boys auch in der Meisterschaft geärgert. Die Gäste gewannen mit einem Tor Unterschied.

Der HC Berchem hat in der Handball-Meisterschaft den Red Boys eine 29:30-Niederlage zugefügt. Pietrasik gelang in der letzten Minute der Siegtreffer per Siebenmeter für die Gäste. In der Halbzeit lag Berchem mit 14:13 in Führung.



In der Tabelle liegt Berchem als Vierter nun nur noch einen Punkt hinter den Red Boys. Bereits im Pokal hatte Berchem die Red Boys mit einem 33:32-Sieg ausgeschaltet.