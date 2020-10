Berburgs Tischtennisspieler sind erwacht

Der letztjährige Halbfinalist Berburg fährt am fünften Spieltag der BDO TT League den ersten Saisonsieg ein.

Mit dem 5:2 bei Union Luxemburg gelingt dem letztjährigen Halbfinalisten Berburg am fünften Spieltag der BDO TT League im Tischtennis ein Befreiungsschlag – und ein Sieg, der wichtig für die Moral der Mannschaft war.

Der Berburger Neuzugang Eric Thillen erklärt die Gründe für den schwachen Saisonstart: „Das Niveau in der BDO TT League war, seitdem ich in der Meisterschaft aktiv bin, noch nie so stark ...