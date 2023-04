Mit viel Teamgeist bringt sich das Team um Michael Schwarz in der Meisterschaft in eine gute Ausgangsposition. Auch Hostert-Folschette gewinnt.

Tischtennis

Berburg kämpft Howald nieder und darf aufs Finale hoffen

Jan MORAWSKI Mit viel Teamgeist bringt sich das Team um Michael Schwarz in der Meisterschaft in eine gute Ausgangsposition. Auch Hostert-Folschette gewinnt.

Im ersten Halbfinale der Audi TT League hat sich Berburg in Howald zum Sieg gekämpft. Dank eines starken Schlussdoppels setzte sich die Mannschaft gestern mit 5:4 durch und ist nur noch einen Sieg vom Endspiel entfernt.

So stehen die Chancen im Kampf um den Tischtennis-Titel Hostert-Folschette, Reckingen, Howald oder Berburg: In der Audi TT League beginnt die ganz heiße Phase. Eine Analyse der Mannschaften.

„Jeder trägt seinen Teil zum Erfolg der Mannschaft bei“, hatte Nationalspieler Eric Thillen vor dem Spiel gesagt. Und er sollte Recht behalten: Denn sowohl Thillen selbst als auch David Henkens, Michael Schwarz und Tom Scholtes holten jeweils einen Punkt. Das Duo Henkens/Schwarz machte am Ende einer packenden Partie gegen die Howalder Tomas Koldas und Xia Cheng den Sack zu.

Im zweiten Halbfinale ließ Titelverteidiger Hostert-Folschette gegen Reckingen nichts anbrennen. Beim 2:5 punktete lediglich Spitzenspieler Thomas Keinath für den Aufsteiger. Die jeweils zweiten Begegnungen findet am nächsten Sonntag (15 Uhr) in Berburg beziehungsweise in Reckingen statt.

Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.