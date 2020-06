Am Samstag fand in Niederkerschen der COSL-Kongress statt. Sportminister Dan Kersch teilte die Besetzung seines Beratungsorgans, des Conseil supérieur, mit.

Beratungsorgan mit Muller, Minella und Bock

David THINNES Am Samstag fand in Niederkerschen der COSL-Kongress statt. Sportminister Dan Kersch teilte die Besetzung seines Beratungsorgans, des Conseil supérieur, mit.

Es war zwar wegen der Corona-Pandemie ein spezieller COSL-Kongress, der aber ereignislos verlief. Die einzige große Neuigkeit war die Verkündung des Conseil supérieur des sports, dem Beratungsorgan des Sportministers.

Dan Kersch teilte am Samstag in Niederkerschen die neue Besetzung mit: Raymond Conzemius (Direktor Sportlycée), Dan Dax (COSL-Generalsekretär), Christian Jung (Direktor Coque), Charel Stelmes (Direktor der nationalen Sportschule), Alwin de Prins (COSL-Vorstandsmitglied und Direktor des LIHPS, Luxembourg Institute for High Performance in Sports) und die drei Sportler Mandy Minella, Christian Bock und Gilles Muller. Kersch erwähnt, dass zu dieser Liste noch ein Sportmediziner und ein Trainer dazu kommen sollen. Die erste Versammlung soll kurzfristig einberufen werden.

Es war ein spezieller Kongress, an dem die Verbandsvertreter auch digital teilnehmen konnten. Hier ist die technische Vorrichtung in Niederkerschen zu sehen. Foto: Fernand Konnen

Im Regierungsabkommen hatte sich die Koalition vorgenommen, das Beratungsorgan zu reformieren. Durch die Corona-Krise hatte sich dies etwas verzögert.

Kersch optimistisch für den Europapokal

Der COSL-Kongress verlief ansonsten ereignislos. Kersch zeigte sich optimistisch, dass im neuen Pandemiegesetz, das am Montag im Parlament gestimmt wird, die einzig den Sport betreffende Beschränkung - kein Körperkontakt - im kommenden Monat entfallen könnte: "Wenn die sanitären Bedingungen weiter gut bleiben, werde ich dies im Regierungsrat vorschlagen und das Parlament muss dann entscheiden." Mit dem neuen Gesetz können bereits kommende Woche Kontaktsportarten wie Judo, Karate oder Fechten unter besonderen Bedingungen wieder intensiver trainieren.

Coque öffnet für Spitzensportler Vom 4. Mai an dürfen die Spitzensportler wieder in der Coque trainieren. Diese Entscheidung hat der Regierungsrat am Mittwoch getroffen.

Der Sportminister ist auch optimistisch, dass die Europapokalspiele im Fußball Anfang August stattffinden können.

Er gab den Verbandsvertretern dann mit auf den Weg, dass der Sport nicht das Stiefgkind der Gesellschaft, sondern ein Teil dieser sei.

