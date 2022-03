Paris SG wird die Fußball-Champions-League auch in diesem Jahr nicht gewinnen. Im Achtelfinale gegen Real Madrid ist Schluss.

Champions League

Benzema schaltet Paris SG aus

Paris SG wird die Fußball-Champions-League auch in diesem Jahr nicht gewinnen. Im Achtelfinale gegen Real Madrid ist Schluss.

(sid) - Der sensationelle Hattrick-Schütze Karim Benzema hat das Champions-League-Gigantenduell entschieden und lässt Real Madrid von der Krönung träumen. Der herausragende französische Stürmer sicherte dem spanischen Rekordmeister am Mittwoch gegen Paris SG mit drei Toren innerhalb von 17 Minuten ein 3:1 und den Einzug ins Viertelfinale. Das Hinspiel hatte PSG noch mit 1:0 gewonnen.

Neue Achtelfinal-Auslosung nach Blamage Der FC Bayern trifft doch nicht auf Atletico Madrid, auch zum Duell Lionel Messi und Cristiano Ronaldo kommt es nicht.

Kylian Mbappé war rechtzeitig fit geworden und komplettierte wieder den Traumsturm mit Lionel Messi und Neymar. Der Weltmeister hatte durch seine Explosivität auch schnell gefährliche Abschlüsse, sein erstes Tor (34.') wurde wie später ein weiteres (54.') wegen einer Abseitsposition annulliert.

Einmal schlug er aber regulär in die kurze Torwartecke zu (39.'). Benzema (62.') erzielte nach einem krassen Fehler des Pariser Torhüters Gianluigi Donnarumma zunächst den schmeichelhaften Ausgleich. Dann legte Benzema, der überhaupt nicht mehr zu halten war, zwei weitere Treffer nach (76.'/78.') - einmal nach Zauberpass von Luka Modric und einmal dank der Mithilfe von Marquinhos.

Kylian Mbappé lässt Thibaut Courtois aussteigen, doch der Treffer wird wegen einer Abseitsstellung aberkannt. Foto: AFP

Für PSG und seine katarischen Investoren bleibt das Streben nach dem Titel demnach unerfüllt.

Paris SG war zumindest eine Stunde lang überlegen, hatte viel mehr Ballbesitz, blieb aber zugleich defensiv enorm anfällig. Besonders Benzema wusste das immer wieder für gute Chancen zu nutzen.

Der Real-Widerstand war durch den Rückstand angeknackst, der große Druck kam daher erst nach dem 1:1 zustande. Mbappé blieb aber eine stete Gefahr im Strafraum der Gastgeber, denen seit Monaten großes Interesse an einer Verpflichtung des Ausnahmestürmers nachgesagt wird. Er wurde diesmal von Benzema ausgestochen.

Vier Teams schon qualifiziert

Real Madrid kann demnach weiterhin von einem erneuten Titel in der Königsklasse träumen. Am Mittwoch qualifizierte sich auch Manchester City (0:0 gegen Sporting) für die nächste Runde. Das Hinspiel hatten die Engländer souverän mit 5:0 gewonnen. Schon am Dienstag hatten die Bayern beim 7:1 gegen Salzburg kurzen Prozess gemacht und Liverpool sicherte sich das Viertelfinalticket trotz eines 0:1 gegen Inter Mailand.

Kommende Woche kommt es zu den Rückspielen in den Duellen Ajax - Benfica (2:2), Manchester United - Atletico (1:1), Lille - FC Chelsea (0:2) und Juventus - Villarreal (1:1).

Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.