Bensi: "In jedem Sport wird Geld verdient"

Stefano Bensi spricht in der Serie "Mein Sport und Ich" über sein besonderes Verhältnis zum Fußball, eine überraschende erste Nominierung und Zukunftspläne.

Mit 31 Jahren hat Nationalspieler Stefano Bensi längst noch nicht genug. Der Fußballer, der sich immer wieder von Verletzungen zurückkämpfen musste, verlängerte kürzlich seinen Vertrag bei der Escher Fola um fünf Jahre. Bensi kann sich auch nach der aktiven Karriere nicht vorstellen, seiner großen Leidenschaft komplett den Rücken zu kehren. In der Serie "Mein Sport und Ich" spricht er über seine Anfänge und den Umgang mit Rückschlägen.

Stefano Bensi, was fehlte Ihnen in den Fußball-losen Monaten am meisten? ...