Bennett gewinnt Schlussetappe der Tour de France

Die Schlussetappe der Tour de France sicherte sich der Ire Sam Bennett. Der Teamkollege von Bob Jungels hatte die schnellsten Beine. Tadej Pogacar holte den Gesamtsieg.

(sid) - Wunderkind Tadej Pogacar nahm die Schulterklopfer auf seinem knallgelben Rad mit einem schelmischen Grinsen entgegen und absolvierte die letzten Meter in Paris tiefenentspannt. Während der zweitjüngste Sieger in der Geschichte der Tour de France seine slowenische Heimat endgültig in einen Freudentaumel stürzte, fand auch Kumpel Primoz Roglic nach dem spektakulären Verlust des Gelben Trikots das Lächeln wieder.

Jungels 43. der Gesamtwertung

Im Kampf um den prestigeträchtigen Sieg auf den Champs-Elysees standen beim Finale der 107. Grande Boucle dagegen andere im Mittelpunkt. Im erwarteten Massensprint setzte sich der Ire Sam Bennett durch und brachte zugleich das Grüne Punkte sicher ins Ziel. Für seinen Herausforderer Peter Sagan vom deutschen Team Bora-hansgrohe reichte es zum dritten Platz, Weltmeister Mads Pedersen aus Dänemark wurde Zweiter.



Bob Jungels landete in Paris auf Rang 94. Er fuhre 1'01'' nach Bennett ins Ziel. Im Gesamtklassement belegt er Rang 43. Sein Rückstand auf Pogacar beträgt 2.33'30''.

Pogacar ist der erste Fahrer überhaupt, der in einem Jahr neben dem Gelben auch das Weiße Trikot des besten Jungprofis sowie das gepunktete Bergtrikot gewann. Im Gesamtklassement war in der Geschichte der Grande Boucle nur ein Sieger jünger als der Tour-Debütant. 1904 triumphierte der damals 19-jährige Henri Cornet aus Frankreich.



Starke Leistung

Senkrechtstarter Pogacar war in einem denkwürdigen Zeitfahren erst am Samstag ins Gelbe Trikot geschlüpft und hatte seinem Landsmann Roglic den sicher geglaubten Sieg noch abgejagt. Auf den schwierigen 36,2 km von Lure zur La Planche des Belles Filles verwandelte er seinen 57 Sekunden großen Rückstand auf Roglic in einen 59 sekündigen Vorsprung - und stellte die Radsportwelt kurzerhand auf den Kopf.

Am Sonntag geschah auf den letzten der insgesamt 3.490 Tour-Kilometer dann zunächst wenig, Attacken auf das Gelbe Trikot gab es auf der „Tour d'Honneur“ wie üblich nicht mehr. Pogacar posierte daher fleißig für Fotos und erntete Lob seiner Kollegen, auch mit Roglic hielt er ein Pläuschchen. Sekt oder Champagner flossen dagegen nicht.

Lediglich 5.000 Zuschauer

Als die verbliebenen 146 Fahrer Paris erreichten, war das Rennen um den Sprintsieg eröffnet. Allerdings bot sich dem Feld ein ungewohntes Bild. Auf den zu pandemiefreien Zeiten prall gefüllten Champs-Elysees waren in diesem Jahr lediglich 5.000 Zuschauer zugelassen.

Auf dem abschließenden Rundkurs im Herzen der französischen Hauptstadt parierten die Teams der Topsprinter zunächst vereinzelte Ausreißerversuche.

