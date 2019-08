Für Mandy Minella sind die US Open beendet: 3:6 und 2:6 verliert sie gegen die Nummer zwölf der Welt, Belinda Bencic.

Bencic schaltet Minella aus

David THINNES

Es war die gewusst schwierige Aufgabe für Mandy Minella (Weltranglistenposition: 142) in der ersten Runde der US Open: Die Luxemburgerin unterlag in New York mit 3:6 und 2:6 gegen die Nummer zwölf der Welt, Belinda Bencic (CH).

Minella begann jedoch sofort mit einem Break (2:0). Die Schweizerin war noch nicht im Match. Beim 2:2 war Bencic wieder dran - auch wenn die Nummer 13 der Setzliste Probleme mit dem ersten Aufschlag hatte (). Dennoch kam Bencic bei eigenem Service nicht oft in Gefahr. Von der Grundlinie übte sie jedoch viel Druck aus. Für Minella war klar: Sie benötigte eine hohe Quote beim ersten Aufschlag, um ihre Chance aufrecht zu erhalten. Die Luxemburgerin variierte viel, was vor allem im ersten Satz gut funktionierte.

Minella: "New York ist aufregend" "New York ist unglaublich aufregend", so Mandy Minella vor den US Open, wo die 33-Jährige bisher am erfolgreichsten war.

Dennoch musste Minella beim 3:4 das zweite Break hinnehmen, nachdem sie bereits mit 40:15 und Vorteil geführt hatte. Beim Breakball hatte sie dann Pech: ihr Angriffsschlag landete nur knapp neben der Linie. Das 6:3 war nur Formsache.

Im zweiten Satz spielte Bencic ihre Überlegenheit dann deutlicher aus. Der Druck von der Grundlinie wurde höher und mit dem doppelten Break (4:1) war die Vorentscheidung gefallen. Mit dem 6:2 nach 67 Minuten zieht Bencic, die bereits im Alter von 17 Jahren im Viertelfinale der US Open stand, in die zweite Runde ein, wo sie auf Alizé Cornet (F/64) oder Jessica Pegula (USA/58) trifft.