Ben Kovac holt die Meisterschaft in der Slowakei

Joe GEIMER Der Luxemburger Basketballer siegt im entscheidenden siebten Spiel mit Levice gegen den BC Komarno.

Ben Kovac darf jubeln! Der 23-jährige Basketballer hat seinen ersten Titelgewinn als Profi geholt. Am Montag fiel die Entscheidung in der slowakischen Meisterschaft im finalen siebten Spiel der Endspielserie. Levice hatte gegen den BC Komarno den längeren Atem: Kovac und seine Teamkollegen behaupteten sich vor 2.300 fenetischen Fans in der eigenen Halle mit 78:61. Anschließend konnte die Party beginnen.

Die Finalserie hatte für Levice nicht gut begonnen. Nach vier Duellen lagen Kovac und Co mit 1:3 zurück. Doch mit drei Erfolgen in Serie schafften sie doch noch die Wende. Kovac steuerte im siebten Spiel elf Punkte und zwei Ballgewinne zum Sieg bei.

Die Freude über den Titel wird umso größer gewesen sein, als dass er im Februar noch mit Lervice das Finale des slowakischen Pokals gegen Iskra Svit mit 78:91 verloren hatte.

