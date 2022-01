Die Handball-Nationalmannschaft verbaut sich in der EM-Qualifikation gegen Belgien fast alle Chancen aufs Weiterkommen.

Belgier offenbaren Luxemburger Achillesferse

Die Handball-Nationalmannschaft hat das Hinspiel in der zweiten Qualifikationsrunde zur EM 2024 mit 26:32 gegen Belgien verloren. Nach einer guten ersten Hälfte ließen die Kräfte in der Folge nach und man musste dem gegnerischen Tempo Tribut zollen. Der Rückstand von sechs Toren ist für das Rückspiel am Samstag in Hasselt eine hohe Hypothek.

Bei Nikola Malesevic dürfte die Gemütslage vor der Partie zwiegespalten gewesen sein. Der Trainer konnte wieder auf die genesenen Leistungsträger Ben Weyer und Lé Biel zurückgreifen und auch Aldin Zekan stand nach seiner zweiten Impfung wieder im Kader der FLH-Auswahl. Dafür galt es jedoch, die Hiobsbotschaft der kurzfristigen Ausfälle von Kapitän Tommy Wirtz und Martin Muller zu verkraften.

„Der Ausfall von Martin wiegt natürlich schwer. Mit seiner Erfahrung hätte er uns im Angriffsspiel sicher sehr geholfen“, ist sich Joé Schuster sicher. Während Wirtz am Mittwochabend positiv auf das Corona-Virus getestet wurde, machte eine Schulterverletzung den Einsatz von Muller unmöglich.

Davon ließ sich Luxemburg aber nicht beeinflussen. Ganz im Gegenteil, die Gastgeber hatten einen starken Beginn in diese Partie und lagen schnell nach vier Minuten mit 3:1 in Führung. Ben Weyer zeigte dabei am Kreis mit zwei Treffern gleich seine Klasse, während Daniel Scheid sich von außen treffsicher zeigte.

Die nötige Sicherheit holte man sich auch in der Abwehr, in der das FLH-Team von der ersten Minute an extrem konsequent zu Werke ging und den Belgiern keine leichten Treffer schenkte. Zudem zeigte sich Chris Auger im Tor von Beginn an hellwach und parierte in der Anfangsphase sechs Bälle.

Auch Rückkehrer Ben Weyer (M.) konnte trotz vollen Körpereinsatzes die Niederlage nicht verhindern. Foto: Yann Hellers

Zwar schaffte Belgien nach zehn Minuten den Ausgleich zum 3:3, es waren in der Folge aber weiterhin die Luxemburger, die den Ton angaben. Immer wieder konnte man sich einen maximalen Vorsprung von drei Treffern herauswerfen, und so sah das Resultat bei 7:4, 8:5 und 10:7 nach 24 Minuten weiterhin sehr positiv aus. Vor allem die wenigen Gegentore zu diesem Zeitpunkt dürften Trainer Malesevic gefallen haben.

Doch in den letzten Minuten der ersten Hälfte schlichen sich einige Fehler in das Spiel der Luxemburger ein. Unnötige Ballverluste im Angriff spielten den Belgiern in die Karten. So konnten die Gäste durch drei Treffer in Folge von Yannick Glorieux die Partie zur Pause ausgeglichen gestalten. Die Belgier hatten damit das Maximum aus der ersten Halbzeit herausgeholt, denn eigentlich war das Team um den starken Raphael Guden gefühlt deutlich überlegen.

Luxemburg – Belgien 26:32 (12:12) Luxemburg: Auger (1.-30.' und 40.-56.') und Herrmann (31.-40.' und ab 56.') im Tor, Trivic, Guden (8/2), Ilic (3), Weyer (3), Schuster, Popescu, Aldin Zekan, Scheid (3), Rastoder (3), Kaysen, Biel (3), Hoffmann (2), Werdel (1) Belgien: Lettens im Tor, Brixhe (2), Kötters (3), Robyns (4/1), Braun, Spooren (4), van Cosen (6), Danesi (2), Glorieux (8/2), d'Hanis (3), Bolaers, Gillé, de Beule, Delpire, Cadet Siebenmeter: Luxemburg 2/5, Belgien 3/4 Zeitstrafen: Schuster, Trivic (2), Scheid (Luxemburg), van Cosen, de Beule (Belgien) Besondere Vorkommnisse: Luxemburg musste auf Muller (Schulterverletzung), Wirtz (positiver Coronatest) und Kohn (noch nicht bei 100 Prozent) verzichten. Zwischenstände: 5.' 3:1, 10.' 3:3, 15.' 6:4, 20.' 8:7, 25.' 11:8, 35.' 14:15, 40.' 18:20, 45.' 19:21, 50.' 22:25, 55.' 23:28 Maximaler Vorsprung: Luxemburg +3, Belgien +7 Schiedsrichter: Bounouara, Sami (F) Zuschauer: 531 zahlende

Nach dem Wechsel dauerte es auch nur wenige Sekunden, bis die Gäste zum ersten Mal in Führung gingen. Die Belgier forcierten nun deutlich das Tempo und Trainer Yérime Sylla agierte fast ständig mit einem zusätzlichen Feldspieler. Das Risiko, dass Luxemburg in das leere Tor treffen würde, nahm der Käerjenger Vereinstrainer gerne in Kauf. Doch diesen Gefallen sollten die nun deutlich stärkeren Belgier ihrem Gegner nicht machen.

Malesevic sah sich so zu einer schnellen Auszeit gezwungen und in der 40.' löste Auger den nach der Pause glücklosen Mika Herrmann im Tor wieder ab. Es wurde jedoch minütlich komplizierter, eine Antwort auf das belgische Spiel zu finden. Im Angriff kam Luxemburg nicht mehr so leicht zum Abschluss und auf der Gegenseite landete fast jeder Wurf der Belgier im Tor.

„Wir haben noch die Spiele vom letzten Wochenende in den Knochen, trotzdem haben wir gut gekämpft. Am Anfang kamen wir auch richtig gut in die Partie. Sind dann aber leider eingebrochen, hatten zu viele technische Fehler und ein schlechtes Rückzugsverhalten gegen Ende,“ analysiert Guden den Leistungseinbruch.

Auch bei den zweiten Bällen hatte Luxemburg fast immer das Nachsehen. Die FLH-Auswahl musste in der Schlussphase höllisch aufpassen, nicht bereits im Hinspiel alle Chancen auf das Weiterkommen zu verspielen. Dies versuchte man auch mit vereinzelten Kräften, doch bei 20 Gegentreffern nach der Pause wurde die Achillesferse in der zweiten Halbzeit klar offengelegt.

