Belgien WM-Dritter nach Sieg gegen England

Belgien hat bei der WM in Russland das Spiel um Platz drei gegen England gewonnen. Thomas Meunier und Eden Hazard erzielten beim 2:0 die Tore.

(sid) - Die belgische Fußball-Nationalmannschaft hat die WM-Endrunde in Russland als Dritter abgeschlossen und den größten WM-Erfolg in der Geschichte erzielt. Die Roten Teufel gewannen das Spiel um Platz drei in St. Petersburg gegen England mit 2:0. Thomas Meunier (4.') und Eden Hazard (82.') erzielten die Tore für die Belgier.

1986 hatte Belgien in Mexiko den vierten Platz erreicht, nachdem damals das kleine Finale gegen Frankreich mit 2:4 nach Verlängerung verloren wurde.



Den Three Lions, Weltmeister von 1966, blieb wie 1990 nach dem 1:2 gegen Gastgeber Italien im Spiel um Platz drei auch diesmal nur der vierte Rang.