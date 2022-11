Am Mittwoch traten eine Reihe europäischer Mannschaften zu ihrem ersten Spiel an. Sämtliche Partien im Rückblick.

Belgien startet mit schmeichelhaftem Sieg

(SID) - Die belgischen Fußballer haben einen erfolgreichen Start in die WM in Katar hingelegt. Die Mannschaft von Trainer Roberto Martinez schlug Rückkehrer Kanada zum Auftakt mit viel Mühe 1:0 (1:0).



Michy Batshuayi (44.') erzielte am Mittwoch vor 40.432 Zuschauern im Ahmad-bin-Ali-Stadion das Tor für den effizienten WM-Dritten von 2018. Für Kanada, das nach 36 Jahren zum zweiten Mal bei einer WM-Endrunde antritt, war zuvor Alphonso Davies mit einem Handelfmeter an Thibaut Courtois (10.') gescheitert.

Spanien startet mit höchstem WM-Sieg seiner Geschichte

Mitfavorit Spanien ist mit einem Rekordsieg in die Fußball-WM in Katar gestartet. Wenige Stunden nach der Auftaktniederlage des DFB-Teams gegen Japan (1:2) gewann die Mannschaft von Nationaltrainer Luis Enrique ihr erstes Spiel in Gruppe E mit 7:0 (3:0) gegen Costa Rica.

Dani Olmo (11.'), Marco Asensio (21.'), Ferran Torres (31.', Foulelfmeter/54.'), Gavi (74.'), Carlos Soler (90.') und Alvaro Morata (90.'+2') erzielten im Al-Thumama-Stadion in Doha die Treffer für den spielfreudigen Weltmeister von 2010. Für Spanien war es der höchste Sieg der eigenen WM-Geschichte. Im zweiten Gruppenspiel trifft das Team am Sonntag auf Deutschland.

Deutschland startet mit Niederlage gegen Japan in die WM

WM-Fehlstart für die deutsche Fußball-Nationalmannschaft: Das Team von Bundestrainer Hansi Flick unterlag Japan in Ar-Rayyan mit 1:2 (1:0) und steht damit wie schon 2018 vor dem Aus in der Vorrunde.

Ilkay Gündogan (33.', Foulelfmeter) erzielte im Khalifa-International-Stadion das Tor der DFB-Auswahl. Die Bundesligaprofis Ritsu Doan (75.') und Takuma Asano (83.') trafen für den viermaligen Asienmeister. Am Sonntag steht der viermalige Weltmeister im zweiten Gruppenspiel gegen Spanien gewaltig unter Druck. Letzter Gegner in der Vorrunde ist Costa Rica (1. Dezember).

Enttäuschender Start für Vize-Weltmeister Kroatien

Vize-Weltmeister Kroatien hat bei der WM-Endrunde in Katar einen Auftaktsieg verpasst. In ihrem ersten Spiel in der Gruppe F, aus welcher der mögliche Achtelfinalgegner der deutschen Mannschaft kommt, kam die Auswahl um den früheren Weltfußballer Luka Modric gegen Marokko nur zu einem 0:0.

Weitere Kontrahenten beider Teams in der Vorrunde sind Belgien und Kanada.

