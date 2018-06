Belgien ist seiner Favoritenrolle gerecht geworden und besiegte WM-Neuling Panama mit 3:0. Stürmer Lukaku war in Topform.

Belgien meistert die Auftakthürde souverän

(sid) - Der ewige Geheimtipp Belgien ist mit seiner Goldenen Generation sehr souverän in die WM gestartet. Die seit fast zwei Jahren ungeschlagenen Roten Teufel gaben gegen den Neuling Panama eine Kostprobe ihrer offensiven Extraklasse und siegten überzeugend, aber noch nicht furchteinflößend mit 3:0. Ein weiterer Sieg gegen Tunesien in der Gruppe F am Samstag würde höchstwahrscheinlich schon den Einzug ins Achtelfinale bedeuten.

"Das erste Spiel ist immer das schwierigste. Alle Mannschaften wollen sich da zeigen, auch Panama. Wir mussten unseren Job machen, am Ende war nur wichtig, dass wir gewinnen", sagte Manchester Citys Mittelfeldstar Kevin de Bruyne im "ZDF": "Wir als Team haben Druck, aber wir haben auch genug Erfahrung, um ruhig zu bleiben. Es gibt viele Favoriten."

Panama spielte engagiert und ließ sich vom Dritten der FIFA-Weltrangliste keineswegs einschüchtern. Es fehlte allerdings die individuelle Qualität, um dem millionenschweren Star-Angriff der Belgier Einhalt gebieten zu können. So traf Mertens sehenswert volley von halbrechts aus 16 Metern (47.'), Lukaku erzielte die weiteren Tore (69.', 75.'). Ein Punkt gegen England muss für Panama mindestens her, um am letzten Gruppenspieltag ein Finale gegen Tunesien zu haben.