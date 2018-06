Belgien feiert gegen Tunesien den höchsten Sieg seiner WM-Geschichte und steht mit einem Bein im Achtelfinale. Der erste echte Prüfstein wartet jedoch erst auf die Roten Teufel.

Belgien in Torlaune

(sid) - Für die Party mit ihren Fans kamen auch Lukaku und Hazard aus dem wohlverdienten Feierabend zurück aufs Feld. Zwar schüttete es wie aus Eimern aus dem Nachmittagshimmel über Moskau, die Feierlichkeiten nach dem höchsten Sieg der belgischen WM-Geschichte wollten sich die beiden früh ausgewechselten Doppeltorschützen jedoch nicht entgehen lassen. In der Loge freute sich König Philippe über das spektakuläre 5:2 gegen Tunesien.

"Das sollen die Gegner ruhig sehen, wir tanken richtig Selbstvertrauen. Was kann es Besseres geben?", sagte Lukaku. Der Stürmerstar von Manchester United hatte sein WM-Konto auf vier Treffer aufgestockt (16.'/45. + 3.') und damit in der Torjägerliste zu Weltfußballer Cristiano Ronaldo aufgeschlossen.



Dabei hätte der Sieg leicht noch höher ausfallen können, wenn der eingewechselte Batshuayi in der Schlussphase nicht nur eine seiner fünf großen Chancen (90.') genutzt hätte. Bronn (23.') und Khazri (90. + 3.') zeigten zudem auf, wie anfällig die Belgier bei aller offensiven Klasse sind. "Die einzigen Fehler, die wir gemacht haben, waren die Gegentore", sagte Hazard.

Der Star des FC Chelsea hatte per Foulelfmeter (7.') und nach der Pause (51.) getroffen. Trainer Roberto Martinez nahm Hazard und Lukaku, der einen Schlag auf den Knöchel bekommen hatte, früh vom Platz - am kommenden Donnerstag wartet England und damit voraussichtlich ein Finale um den Gruppensieg. "Wir müssen gut regenerieren und nach vorne gucken", sagte de Bruyne in der "ARD".