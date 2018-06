Im Kampf der Reservisten hat Belgien gegen England seine Erfolgsserie bei der WM in Russland fortgesetzt. Nun wartet das K.-o.-Duell mit Japan.

Belgien holt sich den Gruppensieg

(SID) - Die belgische Nationalmannschaft hat sich den Sieg in der Gruppe G vor dem Fußball-Mutterland England gesichert. In Kaliningrad setzten sich die Roten Teufel gegen die Three Lions mit 1:0 durch. Januzaj (51.') sorgte für das Siegtor.

Die Belgier treffen als Gruppensieger am 2. Juli (20 Uhr) in Rostov auf Japan. Die Engländer müssen sich am 3. Juli (20 Uhr) in Moskau mit Kolumbien messen.

Zum WM-Abschluss sorgte Panama, hier mit Harold Cummings (l.) und Roman Torres (r.), gegen Wahbi Khazris Marokkaner fast für eine Überraschung. Foto: AFP

Im zweiten Spiel der Gruppe verlor WM-Neuling Panama mit 1:2 gegen Tunesien. Ein Eigentor von Meriah bescherte den Lateinamerikanern die Führung, ehe Ben Youssef mit dem 2 500. Tor der WM-Geschichte (51.') und Khazri (66.') für Tunesien trafen.