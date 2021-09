Mandy Minella wird ihre Karriere bald beenden. Nach ihrem letzten Auftritt in Kockelscheuer wurde sie heute gebührend verabschiedet.

Beim WTA-Turnier in Kockelscheuer

Emotionaler Abschied für Mandy Minella

Sarah SCHOLTES

Mandy Minella hat am Mittwoch die letzten Bälle beim WTA-Turnier in Kockelscheuer geschlagen. Die 35-Jährige wird zwar in den kommenden Wochen noch einige Turniere bestreiten, in Luxemburg wird sie aber nicht mehr zu sehen sein. Die IWTP („International Women's Tennis Promotion“) ließ es sich nicht nehmen, den luxemburgischen Publikumsliebling gebührend zu verabschieden.

Während einer kleinen Zeremonie vor den Abendduellen am Donnerstag überreichte Turnierdirektorin Danielle Maas der 17-maligen Teilnehmerin eine gerahmte Collage mit Fotos von Turnierfotograf Fernand Konnen sowie einen Kugelschreiber mit Gravur. Die Ballkinder beschenkten Minella nach einer Rede zudem mit einem selbstgemalten Bild.

Minella konnte ihre Tränen nicht zurückhalten und bedankte sich im Anschluss bei den Organisatoren: „Es ist schwierig, meine Emotionen in Worte zu fassen. Ich möchte mich auf jeden Fall für die tollen Jahre bedanken. Die Tatsache, dass ich nach meinen Auftritten als Ballkind auch als Spielerin hier antreten durfte, hat meine Karriere enorm bereichert.“

