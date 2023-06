Den Luxemburgern fehlen am Freitagabend viele Leistungsträger, zudem übernachten die Spieler in einem anderen Hotel.

Beim Testspiel gegen Malta ist für die FLF-Auswahl alles ein wenig anders

Bob HEMMEN Den Luxemburgern fehlen am Freitagabend viele Leistungsträger, zudem übernachten die Spieler in einem anderen Hotel.

Wenn beim Test-Länderspiel zwischen Luxemburg und Malta am Freitagabend um 20.15 Uhr der Anpfiff erfolgt, werden bei den Gastgebern vermutlich nicht nur einige neue Gesichter auf der Bank sitzen, sondern auch auf dem Platz stehen. Im Stade de Luxembourg hoffen die Torhüter Timothy Martin und Tiago Pereira, Verteidiger Miguel Goncalves und die Offensivkräfte Rayan Berberi, Leon Elshan, David Jonathans und Jayson Videira auf ihr Länderspieldebüt. „Ich gebe jungen Spielern gerne eine Chance, weil es wichtig für ihre Entwicklung ist“, sagt Luc Holtz.

Dass so viele Talente dabei sind, liegt daran, dass der Nationaltrainer auf zahlreiche Spieler verzichten muss. Anthony Moris bekommt nach einer langen Saison mit dem belgischen Erstligisten Union Saint-Gilloise eine kurze Pause vor den EM-Qualifikationspartien. Lars Gerson (Kongsvinger/N), Seid Korac (Degerfors/S), Vincent Thill (AIK/S) und Marvin Martins (Austria Wien/A) sind noch mit ihren Vereinen im Einsatz.

Maxime Chanot rückte kurzfristig ins Aufgebot. Foto: Ben Majerus

Weil Enes Mahmutovic am Mittwoch mit ZSKA Sofia im bulgarischen Oberhaus spielte, fällt er ebenfalls aus. Danel Sinani sah im Freundschaftsspiel gegen Bulgarien am 20. November vergangenen Jahres die Rote Karte und ist deshalb gesperrt. Mica Pinto droht aufgrund von Knieproblemen das vorzeitige Saison-Aus. Hinter dem Einsatz von Yvandro Borges steht krankheitsbedingt ein Fragezeichen.

Maxime Chanot sollte eigentlich noch für New York City FC auflaufen, darf das nächste MLS-Spiel aufgrund einer Sperre jedoch nicht bestreiten und steht dem FLF-Coach deshalb bereits zur Verfügung.

Für eine Nacht nach Gasperich

Der Verteidiger und seine Teamkollegen nutzen die Partie gegen Malta als Vorbereitung auf die beiden nächsten Aufgaben. Die FLF-Auswahl trifft am 17. Juni zu Hause auf Liechtenstein und ist drei Tage später in Zenica gegen Bosnien-Herzegowina gefordert. „Es gibt schon Unterschiede zwischen Malta und Liechtenstein“, meint Holtz, der bereits zwei Duelle mit dem Team von der Mittelmeer-Insel als Trainer von der Seitenlinie aus verfolgte.

Ich hätte mir einen normalen Ablauf gewünscht. Luc Holtz

Am 2. Juni 2012 mussten sich die Luxemburger in einem Testspiel mit 0:2 geschlagen geben. Das Freundschaftsspiel am 22. März 2018 gewannen die Gäste auf Malta dank Torschütze Daniel da Mota mit 1:0. Holtz warnt vor dem Gegner: „Malta hat Italien zuletzt vor Probleme gestellt“, sagt er über das EM-Qualifikationsspiel, das der Favorit mit 2:0 gewann. „Wir treffen auf physisch starke Spieler und müssen dagegenhalten. Sonst wird es schwierig. Malta kann sehr variabel spielen. Wenn das gegen Italien gelungen ist, dann sicherlich auch gegen uns.“

Bei der Vorbereitung auf das Duell gab es eine Planänderung. Weil es im Sporthotel Leweck in der Nacht von Donnerstag auf Freitag keine freien Zimmer mehr gab, übernachteten die FLF-Spieler im Innside by Melia in Gasperich. „Ich hätte mir einen normalen Ablauf gewünscht. Ich weiß nicht, ob wir als Verband etwas zu spät reagiert haben, doch mir wäre es lieber gewesen, wenn wir im gewohnten Umfeld geblieben wären.“

Schon nach dem Testspiel gegen Malta können die Fußballer am Freitagabend zurück nach Lipperscheid. In den kommenden Tagen stoßen auch die fehlenden Leistungsträger dazu. Dann ist wieder alles beim Alten.

Die Aufgebote Luxemburg Tor: Timothy Martin (Seraing/B), Tiago Pereira (Mönchengladbach/D), Ralph Schon (Wiltz) Abwehr: Dirk Carlson (St. Pölten/A), Maxime Chanot (New York City FC/USA), Eldin Dzogovic (Magdeburg/D), Miguel Goncalves (Gil Vicente/P), Tim Hall (Ujpest/H), Laurent Jans (Mannheim/D), Fabio Lohei (Metz/F) Mittelfeld: Leandro Barreiro (Mainz/D), Rayan Berberi (Standard Liège/B), Florian Bohnert (Bastia/F), Christopher Martins (Spartak Moskau/RUS), Mathias Olesen (1. FC Köln/D), Timothé Rupil (Mainz/D), Dejvid Sinani (F91) Angriff: Yvandro Borges (Mönchengladbach/D), Alessio Curci (Mainz/D), Leon Elshan (Trier/D), David Jonathans (FC Bayern/D), Gerson Rodrigues (Al-Wehda/KSA), Jayson Videira (Hannover/D) Malta Tor: Henry Bonello (Hamrun), Cain Formosa (Valletta), Matthew Grech (Sirens) Abwehr: Ferdinando Apap (Hibernians), Jean Borg (Fidelis Andria/I), Steve Borg (Hamrun), Karl Micallef (Gudja), Zach Muscat (Farense/P), Kurt Shaw (Hibernians) Mittelfeld: Cain Attard (Birkirkara), Juan Corbalan (Hamrun), Ryan Camenzuli (Hamrun), Jake Grech (Hibernians), Matthew Guillaumier (Hamrun), Bjorn Kristensen (Hibernians), Adam Magri Overend (Floriana), Joseph Mbong (Hamrun), Nikolai Muscat (Gzira), Steven Pisani (Gzira), Yannick Yankam (Birkirkara) Sturm: Jurgen Degabriele (Hibernians), Jodi Jones (Notts County/ENG), Shaun Dimech (Valletta), Kyrian Nwoko (Santa Lucia), Alexander Satariano (Balzan), Luke Montebello (Hamrun)

