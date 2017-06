(dat) - Jeff Saibene war am Sonntag zu Gast beim Finale des ATP-Turniers von Halle. Auf Facebook zeigte der Bielefelder Trainer ein Bild zusammen mit dem Schweizer Rekord-Grandslamsieger.

Vor dem Endspiel hatte Saibene im Westfalenblatt gesagt: "Ich hoffe sehr, dass Roger Federer das Finale erreicht. Alle Schweizer lieben Federer. Auch ich bin ein großer Fan."

Der 48-Jährige, der auch Schweizer Staatsbürger ist, spielt selbst gerne Tennis: "Ich spiele zwar nicht in einem Verein, aber immer mal wieder in der Freizeit. Auch in Bielefeld werde ich mich nach einer Anlage umsehen, auf der ich spielen kann. Für mich ist das eine super Abwechslung zum Fußball."

Muller gratulierte Saibene



Mitte April hatte Saibene in einem Interview mit der Zeitung Neue Westfälische sich ebenfalls über Tennis geäußert: "Ich spiele und schaue sehr gerne Tennis. Es ist neben Fußball meine Lieblingssportart. Die Spieler haben mir vom Turnier in Halle erzählt. Ich hoffe, dass ich im Juni noch hier bin. Ich bin ein großer Fan von Roger Federer und würde ihn gerne bei den Gerry Weber Open sehen. Auch der beste luxemburgische Tennisspieler, Gilles Muller, ist ein guter Freund von mir. Er hat mir geschrieben und zum Wechsel nach Bielefeld gratuliert."